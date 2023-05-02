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Комаров Алексей Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комаров
Имя
Алексей
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
05 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6307. КОМАРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 19 л., Зарайск. у., Трасненск. в., с. Клишинь, Рязанск. Губсуд, Ст. ст. 95 и 184 ч. 1, лиш. св. 5 л. 5 м. 23 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 5 авг. 923.

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