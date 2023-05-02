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Сукманов Илларион Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сукманов
Имя
Илларион
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 335
Источник
Скан
Оригинальная запись
12388. Сукманов Илларион Георгиевич, 27 л., Башкирск. АССР, Зилаирск. к., Ташлинск. в., с. Разномойки. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 22 дек. 926.

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