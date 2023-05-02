Буров Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130451. БУРОВЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Дмитровск. у., Синьковск. в., с. Подмошья, 45 л.; — У. Чл. Москов. О. С. по Дмитров. у. 22 Сент. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 19 Окт. 909. | 908 15445 Акц. У.
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