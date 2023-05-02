Алексеев Ефим Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44790. АЛЕКСѢЕВЪ, ЕФИМЪ НИКОЛАевъ. Сс.-посел. Балаган. у., в. и с. Голуметскаго, 56 л., рд. Кашир. у., въ Ростовск. в.; — Иркутск. С. П. (въ 4 р., 1 р. Полиц. Упр.), 149 и 1654¹ У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 30 Марта 905. | 902 19563 170 М.
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