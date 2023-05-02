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Айдашев Валямутдин Галанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Айдашев
Имя
Валямутдин
Отчество
Галанов
Дата исполнения приговора
08 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
129346. АЙДАШЕВЪ, ВАЛЯМУТДИНЪ Галановъ. Каз. Орск. у., ст. Воздвиженской, пос. Шишминскаго, 23 л.; — Оренбургск. О. С., 114, 9, 13 и 1653 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 44239, съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 8 Іюля 909.

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