Айдашев Валямутдин Галанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Айдашев
- Имя
- Валямутдин
- Отчество
- Галанов
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129346. АЙДАШЕВЪ, ВАЛЯМУТДИНЪ Галановъ. Каз. Орск. у., ст. Воздвиженской, пос. Шишминскаго, 23 л.; — Оренбургск. О. С., 114, 9, 13 и 1653 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 44239, съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 8 Іюля 909.
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