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Северов Сергей Спиридонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Северов
Имя
Сергей
Отчество
Спиридонович
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
10379. СЕВЕРОВ СЕРГЕЙ СПИРИДОНОВИЧ, 26 л., Ржевск. у., Пыжовск. в., д. Кобыльницы. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. 1 ч. 206, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 29/ІХ — 24.

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