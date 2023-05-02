Боровская Фекла Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровская Фекла Захарова

Боровская Фекла Захарова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боровская
Имя
Фекла
Отчество
Захарова
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
130262. БОРОВСКАЯ, ФЕКЛА ЗАХАРОва. К. г. Ямполя, 34 л., рд. Староконстантинов. у., въ м. Волочискѣ; — Могилев. С. М. С., Подольск. г. 3 Сент. 909, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 21 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close