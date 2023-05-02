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Кремер Карл Иоганнович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кремер
Имя
Карл
Отчество
Иоганнович
Дата исполнения приговора
13 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
25426. КРЕМЕР, КАРЛ ИОГАННОВИЧ, 28 л. Гр. Марксштадтск. у., Мангеймск. в.; — Н. С. 6 р. Марксштадтск. у. Варка самог., лиш. св. 3 г. Исп. 13 авг. 920.

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