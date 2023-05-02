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Потехин Виктор Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Потехин
Имя
Виктор
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
21 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7953. ПОТЕХИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, 21 г., Кинешемск. у., Воздвиженск. в., д. Горошеницы. Н. С. Дежурн. Камер. Кинешемск. у. Ст. 140-а, лиш. св. 3 г. Исп. 21 авг. 923.

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