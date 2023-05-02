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Жарский Семен Лазаревич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жарский
Имя
Семен
Отчество
Лазаревич
Дата исполнения приговора
26 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4591. ЖАРСКИЙ СЕМЕН ЛАЗАРЕВИЧ, 24 л., г. Гомеля. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 85, 116, 206, лиш. св. 1 г. 9 м. Исп. 26 марта 923.

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