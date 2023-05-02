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Павлов Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
18 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
7347. ПАВЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 43 л., Малояролавск. у., Спасск. в., д. Карповой. В. Т. Триб. Туркестанск. окр. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 18 авг. 923.

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