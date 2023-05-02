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Цыбуленко Степан Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыбуленко
Имя
Степан
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
51552. ЦЫБУЛЕНКО, СТЕПАНЪ ФИЛИПповъ. Мщ. г. Темрюка, 16 л., рд. въ ст. Ахтаниговской, Темрюкск. отд.; — М. С. 3 уч. Темрюкск. окр., 169 и 170 М., тюр., отд. для несовершеннол., 6 м. Исп. 7 Іюня 905.

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