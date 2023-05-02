Замирайло Варлам Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Замирайло
- Имя
- Варлам
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146064. ЗАМИРАЙЛО. ВАРЛАМЪ Яковлевъ. К. Канев. у., Медвинск. в., с. Красногородск. 29 л.; — Уманск. О. С. 18 Сент. 909, 134, 135, 148, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 141860 и приг. М. С. 3 уч. Канев. окр. отъ 19 Янв. 909 г. (169 М., тюр. 4 м.), арест. отд. 1 г. 3 м. Исп. 24 Окт. 909. | 902 52768 173 М.
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