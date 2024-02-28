Новиков Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67442. Новиковъ, Василій Ивановъ. К. Серпухов. у., Лепитинск. в., д. Астафьевой, 21 г.; — Москов. Ст. М. С. Кожевническ. уч., 172 М. (кража), тюр. 3 м. Исп. 31 Іюля 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.