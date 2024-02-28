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Новиков Василий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новиков
Имя
Василий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
31 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
67442. Новиковъ, Василій Ивановъ. К. Серпухов. у., Лепитинск. в., д. Астафьевой, 21 г.; — Москов. Ст. М. С. Кожевническ. уч., 172 М. (кража), тюр. 3 м. Исп. 31 Іюля 907. 

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