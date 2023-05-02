Костенчук Григорий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Костенчук
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6186. КОСТЕНЧУК ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л., Благовещенск. у., Тетск. в., д. Свиридовки. В. Т. 5 Кавказск. Краснознамен. арм. Ст. ст. 105, 109, лиш. св. 1½ г. Приг. вступил в закон. силу 26 марта 924.
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