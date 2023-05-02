Журко Пантелей Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журко
- Имя
- Пантелей
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 29 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1110. ЖУРКО, ПАНТЕЛЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 22 л. Гр. Полтавской г., Миргородск. у., Болочанск. в.; —Особ. Сес. Н. С. при Совнарсуде Кубано-Черноморск. обл. Кража, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 29 авг. 922.
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