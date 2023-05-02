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Лоза Максимилиан Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лоза
Имя
Максимилиан
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
135392. ЛОЗА, МАКСИМИЛІАНЪ МАТВѢЕВЪ. Мщ. г. Сѣдлеца, 18 л., рд. въ г. Бѣлѣ; — М. Съѣзд. 2 окр. Сндлецк. г. 10 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 30, счит. ср. съ 10 Окт. 909.

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