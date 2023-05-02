Бурлаков Егор Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурлаков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2989. Бурлаковъ, Егоръ Трофимовъ. К. Ялуторов. у., Кизакск. в. и с., 24 л.; — Тобольск. О. С., 4 п. 134, 135, 3 п. 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. с. С., отъ 30 Янв. 908 г. (2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 21 Янв. 908. | 906 84638 172 М. | 900 31236 1647 У. | 905 37968 1647 У. | 98 5361 170 М. | 903 68480 1655 У. | 97 46592 170 М. | 901 80295 1647 У.
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