Азарова Марфа Алексеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азарова
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Алексеева
- Дата исполнения приговора
- 02 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16927. АЗАРОВА, Марѳа Алексѣева. Мѣщ. г. Смоленска (торгов.), 46 л.; приг. Смолен. М. С. 2 уч. (во 2 р., см. 1884 г. № 32383), по 169 и 8 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1 м. Исп. 2 Янв. 1887 г.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.