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Мозгунов Иван Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мозгунов
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
13 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 266
Источник
Скан
Оригинальная запись
9403. МОЗГУНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 24 л., Вяземск. у., Новосельск. в., д. Быково. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. 8 м. п пор. пр. 1½ г. Исп. 13 апр. 923.

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