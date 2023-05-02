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Прохоров Владимир Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прохоров
Имя
Владимир
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 март 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
3371. ПРОХОРОВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 26 л. Гр. Самарск. у., Нотарьевск. в., д. Николаевки;—Н. С. 2 уч. Детскосельск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 30 марта 922.

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