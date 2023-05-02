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Смирнова Анастасия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнова
Имя
Анастасия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
17 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 334
Источник
Скан
Оригинальная запись
10631. СМИРНОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА, 24 л., Каширск. у., Больше-Грузловск. в. Н. С. Серпуховск. у. Ст. 181, пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 17 янв. 923.

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