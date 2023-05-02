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Панихин Николай Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панихин
Имя
Николай
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
9165. Панихин Николай Егорович, 29 л., Свердловск. окр., Сысертск. р., с. Щелкуна. Н. С. Деж. кам. г. Свердловска. Ст. 16, 180 п. «а», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 10/ІХ—26.

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