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Аладьин Петр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аладьин
Имя
Петр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
27 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
122. АЛАДЬИН, ПЕТР ЕГОРОВИЧ, 20 л. Гр, Мологск. у., Воскресенск. в., д. Шахаева; — Н. С. 4 р. Мологск. у. Хранен, оруж. и побег, лиш. св. 1½ г. Исп. 27 Февр. 920.

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