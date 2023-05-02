Звержинский Антон Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Звержинский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132847. ЗВѢРЖИНСКІЙ, АНТОНЪ Францевъ. К. Ново-Минск. у., гм. Глинянка, 22 л.; — Гм. С. 4 окр. Варшав. у., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 28 Іюля 909.
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