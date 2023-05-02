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Двугрошев Иван Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Двугрошев
Имя
Иван
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3761. ДВУГРОШЕВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ, 30 л., Даниловск. у., Богословск. в., сл. Пушкарской. Рязанск. Губсуд. Ст. 105, пор. пр. 1 г. Исп. 18 окт. 922.

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