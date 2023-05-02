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Лавров Семен Лукьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лавров
Имя
Семен
Отчество
Лукьянович
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
5509. ЛАВРОВ СЕМЕН ЛУКЬЯНОВИЧ, 35 л., Петровск. у., Князевск. в., д. Жадовки. Н. С. 8 уч. Петровск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 12 дек. 923.

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