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Зараковский Ярослав Казимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зараковский
Имя
Ярослав
Отчество
Казимиров
Дата исполнения приговора
09 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
64923. ЗАРАКОВСКІЙ, ЯРОСЛАВЪ КАзиміровъ. Мщ. г. Вилкоміра, 27 л.; — З. Н. 1 уч. Коненск. у., 169 и 171 М., тюр. 6 н. Исп. 9 Марта 907.

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