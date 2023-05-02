Зараковский Ярослав Казимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зараковский
- Имя
- Ярослав
- Отчество
- Казимиров
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64923. ЗАРАКОВСКІЙ, ЯРОСЛАВЪ КАзиміровъ. Мщ. г. Вилкоміра, 27 л.; — З. Н. 1 уч. Коненск. у., 169 и 171 М., тюр. 6 н. Исп. 9 Марта 907.
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