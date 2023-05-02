Морозов Григорий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морозов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 401
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24138. МОРОЗОВЪ, Григорій Ивановъ. Отст. ряд. (лакировщ.), 43 л.; род. и прип. Венев. у., Дьяконовск. в., въ д. Доровой; приг. М. С. Рогожск. уч. г. Москвы, за покуш. на кражу, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 нед. Исп. 28 Дек. 1886 г.
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