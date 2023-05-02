Неняхов Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеняхов Федор Васильевич

Неняхов Федор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Неняхов
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
23 январь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
2906. НЕНЯХОВ, ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л. Гр. Липецк. у., Ивановск. в., с. Луковки;— Р. В. Т. Т. Кавказск. окр. пут. сообщ. Взяточнич., лиш. св. 3 Г. Исп. 23 янв. 922.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close