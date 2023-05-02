Закордонец Евдоким Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Закордонец
- Имя
- Евдоким
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 166
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84704. ЗАКОРДОНЕЦЪ, ЕВДОКИМЪ Акимовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Староконстантинов. у., Решневецк. в., с. Самчиковъ, 25 л.; — Житомір. О. С., 149, 1452 и 4 п. 1453 У., по сов. ст. приг., напеч. въ 908 г. № 18041, каторж. раб. 15 л. Исп. 15 Дек. 907. | 903 96240 1655 У. | 98 29380 169 М. | 902 52744 170 М. | 96 41315 1641 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.