Банных Анфиса Козьминична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Банных
- Имя
- Анфиса
- Отчество
- Козьминична
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 586. БАННЫХ, АНФИСА КОЗЬМИНИЧНА, 44 л. Гр. 6. Екатеринбургск. у., Щелкинск. в. и с.;—Н. С. 25 уч. 6. Екатеринбургск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 9 сент. 921.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.