Иванов Илья Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133090. ИВАНОВЪ, ИЛЬЯ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. п. Колпина Царскосельск. у., 34 л.; — СПБ. О. С. 12 Авг. 909, 114, 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 3 Окт. 909. | 905 87843 1655 У. | 903 40081 172 М. | 901 47709 169 М. | 97 54248 169 М.
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