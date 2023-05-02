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Иванов Илья Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Илья
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
133090. ИВАНОВЪ, ИЛЬЯ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. п. Колпина Царскосельск. у., 34 л.; — СПБ. О. С. 12 Авг. 909, 114, 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 3 Окт. 909. | 905 87843 1655 У. | 903 40081 172 М. | 901 47709 169 М. | 97 54248 169 М.

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