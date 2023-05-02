Петрусенко Матвей Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петрусенко
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6483. ПЕТРУСЕНКО, МАТВЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 20 л. Гр. Киевск. у., Бышевск, в., д. Веселой Слободы;—Н. С. 3 уч. г. Челябинска. Грабеж, лиш. св. 1 г. Исп. 14 февр. 921.
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