Дувва Август Карлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дувва
- Имя
- Август
- Отчество
- Карлович
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 965. ДУВВА, АВГУСТ КАРЛОВИЧ, 35 л. Финляндск. в.; — Особ. Сес. Н. С. при б. Петроградск. Губсовнарсуде. Ст. 105 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 4 дек. 922.
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