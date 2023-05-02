Власов Владимир Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Власов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13848. ВЛАСОВ, ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, 20 л. Гр. Нижегородск. у., Тепелевск. в. и с.; — Н. С. 1 р. 3 отд. г. Петрограда. Неосторожн. езда, лиш. св. 2 г. условно.
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