Дмитриев Савва Тевдоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитриев
- Имя
- Савва
- Отчество
- Тевдоров
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132119. ДМИТРІЕВЪ, САВВА (САНДРО) Тевдоровъ. К. Херсонск. уч., Саракамышск. окр., Карск. обл., с. Мечетловъ, 24 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 148, 149, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 10 Окт. 909.
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