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Гасан-Оглы Ахмад Гасан-Оглы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гасан-Оглы
Имя
Ахмад
Отчество
Гасан-Оглы
Дата исполнения приговора
01 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
45988. ГАСАНЪ-ОГЛЫ, АХМАДЪ ГАсанъ-Оглы. К. Борчалин. у., с. Больнисъ-Капанакчи, 29 л.; — Завѣд. Башкичетск. Мир. уч., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 1 Мая 905.

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