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Петров Виктор Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Виктор
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
9431. Петров Виктор Степанович, 16 л., Сталинградск. г., г. Дубовки. Н. С. буч. Сталинградск. у. Ст. 176, лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 12/Х—26.

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