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Микляев Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Микляев
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
25 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
9115. МИКЛЯЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л., Новохоперск. у., Архангельск. в. и с. Н. С. 3 р. Новохоперск. у. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 25 июня 923.

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