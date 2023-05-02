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Чекулаев Федор Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чекулаев
Имя
Федор
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
Источник
Скан
Оригинальная запись
141099. ЧЕКУЛАЕВЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ. К. Васильсурск. у., Воротынск. в., с. Юльвашки, 37 л.; — М. С. 3 уч. Андижанск. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 21 Сент. 909. | 31 Марта 908 г. Самаркандск. О. С. — за кражу.

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