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Бедин Антон Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бедин
Имя
Антон
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
799. БЕДИН, АНТОН ИГНАТЬЕВИЧ, 55 л. Гр. Ардатовск. у., Пичецрск. в., с. Пичецры; — Н. С. 5 уч. Ардатовск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 1 окт. 920.

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