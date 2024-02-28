Козар Григорий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козар
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133991. КОЗАРЪ, ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВЪ. К. Липовецк. у., Дашевск. в., м. Китайгорода, 47 л.; — М. С. 2 уч. г. Одессы 169 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 21 Сент. 909.
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