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Габер Ян Юрьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Габер
Имя
Ян
Отчество
Юрьев
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
131116. ГАБЕРЪ, ЯНЪ (ИВАНЪ) ЮРЬевъ. К. Ревельск. у., Раппельск. в., 30 л.; — М. С. 9 уч. Рев.-Гапсальск. окр. 23 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Сент. 909 | 906 27447 169 М. | 902 41858 1647 У. | 901 65324 271 У.

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