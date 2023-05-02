Габер Ян Юрьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Габер
- Имя
- Ян
- Отчество
- Юрьев
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131116. ГАБЕРЪ, ЯНЪ (ИВАНЪ) ЮРЬевъ. К. Ревельск. у., Раппельск. в., 30 л.; — М. С. 9 уч. Рев.-Гапсальск. окр. 23 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Сент. 909 | 906 27447 169 М. | 902 41858 1647 У. | 901 65324 271 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.