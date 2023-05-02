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Дороцяк Викентий Иполитов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дороцяк
Имя
Викентий
Отчество
Иполитов
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
132212. ДОРОЦЯКЪ, ВИКЕНТІЙ ИПОЛИТОВЪ. К. Опоченск. у., гм. Гоздзиковъ, д. Смогоржевъ, 18 л.; — Гм. С. 1 окр. Опоченск. у. 23 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Окт. 909.

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