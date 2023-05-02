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Малков Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малков
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
12 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
26258. МАЛКОВ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 26 л. Гр. Пошехонье-Володарск. у., Урицк. в., с. Васильевского; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 2 отд. г. Петрограда. Разбой, лиш. св. 2 г. Исп. 12 янв. 920.

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