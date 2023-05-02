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Узембло Станислав Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Узембло
Имя
Станислав
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
Источник
Скан
Оригинальная запись
140295. УЗЕМБЛО, СТАНИСЛАВЪ ОСИПОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. д. и гм. Бревильно, Плоцк. у., 24 л., рд. въ г. Соколовѣ; — М. С. 6 уч. г. Варшавы 22 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 7 Окт. 909. | 907 36470 1647 У.

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