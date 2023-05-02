Узембло Станислав Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Узембло
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140295. УЗЕМБЛО, СТАНИСЛАВЪ ОСИПОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. д. и гм. Бревильно, Плоцк. у., 24 л., рд. въ г. Соколовѣ; — М. С. 6 уч. г. Варшавы 22 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 7 Окт. 909. | 907 36470 1647 У.
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