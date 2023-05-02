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Чистяков Сергей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чистяков
Имя
Сергей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8055. ЧИСТЯКОВ, СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 19 л. Гр. Боровск. у., Рощинск. в., с. Гусина; - Н. С. Хамовническ. р-на г. Москвы. Спеуляц., лиш. св. 6 м. условно.

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