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Малаховский Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малаховский
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
17 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8613. МАЛАХОВСКИЙ, ИВАН ПАВЛОВИЧ, 40 л., Псковск. г. Н. С. 3 уч. б. г. Петрограда. Ст. 187, лиш. св. 3 г. Исп. 17 авг. 923.

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