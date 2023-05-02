Баранова Прасковья Гурьяновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Гурьяновна
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 486. БАРАНОВА, ПРАСКОВЬЯ ГУРЬЯНОВНА, 23 л. Гр. Любимск. у., Васильевск. в., д. Хобалевой; — Н. С. 12 уч. Новгородск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амнист. от 5 нояб. 919 г. от нак. освоб.
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